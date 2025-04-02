Зеленський прибув до Дніпра: відвідав поранених військових та вручив їм нагороди – відео

Президент нагородив орденами "За мужність" III ступеня воїнів, які отримали тяжкі поранення, зокрема на Донеччині

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 2 квітня прибув з робочою поїздкою до Дніпра. Глава держави відвідав медичний заклад, де проходять лікування військові, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами", – написав Зеленський.

Зазначається, що президент нагородив орденами "За мужність" III ступеня воїнів, які отримали тяжкі поранення під час бойових завдань, зокрема на Донеччині.

Глава держави оглянув роботу реанімації, відділень анестезіології та політравми. Йому розповіли про специфіку роботи лікарні в умовах повномасштабної війни, її оснащення сучасним обладнанням, а також про процес відновлення після обстрілів.

Дніпро. Медичний заклад, де проходять лікування наші воїни після поранень. Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами.



Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни! Одужуйте якнайшвидше. Особлива вдячність… pic.twitter.com/ss1EZax0H0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2025