Зеленський прибув до Дніпра: відвідав поранених військових та вручив їм нагороди – відео
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 2 квітня прибув з робочою поїздкою до Дніпра. Глава держави відвідав медичний заклад, де проходять лікування військові, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами", – написав Зеленський.

Зазначається, що президент нагородив орденами "За мужність" III ступеня воїнів, які отримали тяжкі поранення під час бойових завдань, зокрема на Донеччині.

Глава держави оглянув роботу реанімації, відділень анестезіології та політравми. Йому розповіли про специфіку роботи лікарні в умовах повномасштабної війни, її оснащення сучасним обладнанням, а також про процес відновлення після обстрілів.

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