Зеленский прибыл в Днепр: посетил раненых военных и вручил им награды – видео
Президент Владимир Зеленский 2 апреля прибыл с рабочей поездкой в Днепр. Глава государства посетил медицинское учреждение, где проходят лечение военные, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Посетил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами", – написал Зеленский.
Отмечается, что президент наградил орденами "За мужество" III степени воинов, получивших тяжелые ранения во время боевых задач, в том числе Донецкой области.
Глава государства осмотрел работу реанимации, отделений анестезиологии и политравмы. Ему рассказали о специфике работы больницы в условиях полномасштабной войны, ее оснащении современным оборудованием, а также о процессе восстановления после обстрелов.
Днепр. Медицинское учреждение, где проходят лечение наши воины после ранений. Навестил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами.- Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 2, 2025
Спасибо каждому воину за важную борьбу, за мужество, службу и защиту нашей страны! Выздоравливайте как можно быстрее. Особая благодарность… pic.twitter.com/ss1EZax0H0
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