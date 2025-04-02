Зеленский прибыл в Днепр: посетил раненых военных и вручил им награды – видео

Президент наградил орденами "За мужество" III степени воинов, получивших тяжелые ранения, в том числе в Донецкой области

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 2 апреля прибыл с рабочей поездкой в Днепр. Глава государства посетил медицинское учреждение, где проходят лечение военные, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Посетил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами", – написал Зеленский.

Отмечается, что президент наградил орденами "За мужество" III степени воинов, получивших тяжелые ранения во время боевых задач, в том числе Донецкой области.

Глава государства осмотрел работу реанимации, отделений анестезиологии и политравмы. Ему рассказали о специфике работы больницы в условиях полномасштабной войны, ее оснащении современным оборудованием, а также о процессе восстановления после обстрелов.

Днепр. Медицинское учреждение, где проходят лечение наши воины после ранений. Навестил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами.



Спасибо каждому воину за важную борьбу, за мужество, службу и защиту нашей страны! Выздоравливайте как можно быстрее. Особая благодарность… pic.twitter.com/ss1EZax0H0 - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 2, 2025