Рютте в Одесі підтримав Трампа в прагненні до миру, попри "нелегкі переговори"

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: Х/@SecGenNATO)

Генсек НАТО Марк Рютте, перебуваючи з візитом в Одесі 15 квітня, висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо урегулювання російсько-української війни попри "непрості переговори", які той веде з Києвом та Москвою.

За його словами, він обговорив з президентом Володимиром Зеленським важливі переговори", які Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати закінчити війну.

"Ці переговори нелегкі – не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття [в Сумах 13 квітня] – але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", – додав Рютте.

Він додав, що країни Альянсу, зокрема завдяки зусиллям Франції та Британії, готові, хочуть і можуть взяти на себе більше відповідальності за підтримку миру, "коли настане час".