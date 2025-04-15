Рютте в Одесі підтримав Трампа в прагненні до миру, попри "нелегкі переговори"
Генсек НАТО Марк Рютте, перебуваючи з візитом в Одесі 15 квітня, висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо урегулювання російсько-української війни попри "непрості переговори", які той веде з Києвом та Москвою.
За його словами, він обговорив з президентом Володимиром Зеленським важливі переговори", які Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати закінчити війну.
"Ці переговори нелегкі – не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття [в Сумах 13 квітня] – але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", – додав Рютте.
Він додав, що країни Альянсу, зокрема завдяки зусиллям Франції та Британії, готові, хочуть і можуть взяти на себе більше відповідальності за підтримку миру, "коли настане час".
- 15 квітня 2025 року на своїй сторінці у X Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом з Зеленським.
- Своєю чергою Зеленський розповів, що вони з Рютте відвідали шпиталь, у якому проходять реабілітацію українські військові після поранень.