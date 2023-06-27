С 1 июля в Украине заканчивается карантин из-за COVID-19: он длился более трех лет

В субботу, 1 июля, в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Карантин из-за COVID-19 в Украине был введен в марте 2020 года – он длился три года и три месяца.

В Минздраве поблагодарили украинских медиков: "Невероятную работу проделали врачи. В самые темные времена, когда мир еще не знал, насколько опасен COVID-19, когда не было вакцины и возможности хоть как-то обезопаситься от тяжелых последствий болезни, медики, не раздумывая, приняли этот вызов и продолжали работать".

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, и за период пандемии были отработаны механизмы реагирования, пригодившиеся и во время полномасштабной войны.

Шмыгаль тоже поблагодарил украинских медиков, которые теперь "не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны".

В начале мая ВОЗ отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19, но это не означает завершения самой пандемии.

Кабмин предлагает Верховной Раде отменить налоговые новации, введенные на время карантина COVID-19.

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