З 1 липня в Україні завершується карантин через COVID-19: він тривав понад три роки

У суботу, 1 липня, в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Карантин через COVID-19 в Україні запровадили у березні 2020 року – він тривав три роки й три місяці.

У МОЗ подякували українським медикам: "Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що COVID-19 став для українців важким випробуванням, і за період пандемії були відпрацьовані механізми реагування, що стали в пригоді й під час повномасштабної війни.

Шмигаль теж подякував українським медикам, які тепер "не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни".

На початку травня ВООЗ скасувала глобальну надзвичайну ситуацію через COVID-19, але це не означає завершення самої пандемії.

Кабмін пропонує Верховній Раді скасувати податкові новації, запроваджені на час карантину COVID-19.

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