С 26 августа будет ремонт на пункте "Шегини – Медика" – предварительно, на полтора месяца

Будет замедлен выезд из Украины для грузовиков и автобусов

Иллюстративное фото: ГПСУ

С понедельника начнется ремонт на пункте пропуска "Шегини – Медика" – будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

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По данным польской стороны, с 09:00 26 августа в "Шегини-Медика" из-за ремонта двух полос движения будет замедлен выезд из Украины.

Это касается грузовиков и автобусов, двигающихся в сторону Польши.

Предварительно ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

ГТС просит людей учесть эту информацию при планировании маршрута.

В начале августа в пункте "Гребене – Рава-Русская" стали перекладывать асфальтовое покрытие , из-за этого усложнилось пересечение границы. Ремонты должны закончить к середине сентября.

"Гребене – Рава-Русская" стали перекладывать асфальтовое покрытие С 5 августа начались ремонты на крупнейшем пункте пропуска на польской границе "Ягодин – Дорогуск", что замедлило пересечение границы грузовым транспортом. О время окончания ремонта Гостаможня обещала сообщить дополнительно.

16 августа украинцам ускорили пересечение границы: ГТС завершила автоматизацию всех пунктов пропуска.

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