З понеділка почнеться ремонт на пункті пропуску "Шегині – Медика" – попередньо, до середини жовтня
Ілюстративне фото: ДПСУ

З понеділка розпочнеться ремонт на пункті пропуску "Шегині – Медика" – буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі. Про це повідомила Державна митна служба.

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За даними польської сторони, з 09:00 26 серпня у "Шегині-Медика" через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України.

Це стосується вантажівок та автобусів, які рухаються в бік Польщі.

Попередньо, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

ДМС просить людей врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

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