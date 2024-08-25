З понеділка почнеться ремонт на пункті пропуску "Шегині – Медика" – попередньо, до середини жовтня

Буде сповільнено виїзд з України для вантажівок та автобусів

Ілюстративне фото: ДПСУ

З понеділка розпочнеться ремонт на пункті пропуску "Шегині – Медика" – буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі. Про це повідомила Державна митна служба.

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За даними польської сторони, з 09:00 26 серпня у "Шегині-Медика" через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України.

Це стосується вантажівок та автобусів, які рухаються в бік Польщі.

Попередньо, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

ДМС просить людей врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

На початку серпня у пункті "Гребене – Рава-Руська" стали перекладати асфальтове покриття , через це ускладнився перетин кордону. Ремонти мають закінчити до середини вересня.

"Гребене – Рава-Руська" стали перекладати асфальтове покриття З 5 серпня розпочалися ремонти на найбільшому пункті пропуску на польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ", що сповільнило перетин кордону вантажним транспортом. Про час закінчення ремонту Держмитниця обіцяла повідомити додатково.

16 серпня українцям прискорили перетин кордону: ДМС завершила автоматизацію всіх пунктів пропуску.

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