С 27 июля в Киеве будет действовать новый график отключений света: детали

Киев. Иллюстративное фото: Depositphotos

С 27 июля в Киеве графики отключений света сдвинутся на один час вперед, чтобы нагрузка на энергосистему была равномерной. Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК объяснили, что если отключение группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00.

Также в компании акцентировали, что благодаря обновленным графикам отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час, что позволит снизить нагрузку на энергосистему.

26 июля в Украине отключения света будут применять до конца дня, однако их продолжительность будет меньше.

В июне 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

С 1 июня 2024 года в Украине повысился тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он составляет 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления.

После увеличения тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

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