З 27 липня у Києві діятиме новий графік відключень світла: деталі

Київ. Ілюстративне фото: Depositphotos

З 27 липня у Києві графіки відключень світла зсунуться на одну годину вперед, аби навантаження на енергосистему було рівномірним. Про це повідомили у ДТЕК.

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У ДТЕК пояснили: якщо відключення групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00.

Також у компанії акцентували, що завдяки оновленим графікам відключення у Києві та Київській області відрізнятимуться на годину, що дасть змогу зменшити навантаження на енергосистему.

26 липня в Україні відключення світла будуть застосовувати до кінця дня, проте їхня тривалість буде меншою.

У червні 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

З 1 червня 2024 року в Україні підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання.

Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

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