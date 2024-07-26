Укренерго зменшило тривалість відключень світла на 26 липня

Блекаут в Харкові. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

26 липня в Україні відключення світла будуть застосовувати до кінця дня, проте їх тривалість буде меншою. Про це заявили в Укренерго.

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За даними компанії, до 15:00 та у проміжках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. 3 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

"Причина зменшення обсягу обмежень зараз – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", – йдеться в повідомленні.

У червні 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

З 1 червня 2024 року в Україні підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання.

Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

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