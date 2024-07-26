Укрэнерго снизило продолжительность отключений света на 26 июля

Блекаут в Харькове. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

26 июля в Украине отключения света будут применять до конца дня, однако их продолжительность будет меньше. Об этом заявили в Укрэнерго.

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По данным компании, до 15:00 и в промежутках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут задействованы две очереди отключений.

"Причина уменьшения объема ограничений сейчас – экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши", – говорится в сообщении.

В июне 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

Россия в течение весны и начала лета 2024 года уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

С 1 июня 2024 года в Украине повысился тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он составляет 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления.

После увеличения тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

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