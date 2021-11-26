UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"С Ермаком и бутербродами" – Зеленский рассказал, как летал на госдачу на вертолетах ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 17:44
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на прошлых выходных летал на вертолетах ГСЧС и Минобороны в госрезиденцию Синегора в Ивано-Франковской области с семьей и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Зеленский сказал, что "имеет право иногда отдыхать", но президентский вертолет сейчас на ремонте. Об этом он сказал на сегодняшнем пресс-марафоне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Относительно госдачи — мне кажется, я имею на это полное право..." – начал Зеленский отвечать на вопрос журналиста Михаила Ткача о возможном праздновании дня рождения Ермака в Синегоре, о чем ранее журналист снял расследование.  

"Я имею право иногда отдыхать. Благодаря вам, для меня нет места в Киеве, где я мог бы отдохнуть. Благодаря вам, никто из моих детей не может быть без охраны, мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам, человек, у которого было 50-летие, отказался праздновать в этот день, потому что... люди скажут, что пока идет официальное возложение цветов (21 ноября была годовщина Революции достоинства, – ред.), кто-то там что-то празднует.. Поэтому я имею возможность ехать туда, куда хочу" – сказал Зеленский, обращаясь к Ткачу.

По словам Зеленского, в пятницу вечером он с семьей полетел "на один день отдохнуть". Однако президентский вертолет был неисправен, "потому что директор Госуправления делами не может выделить деньги" на его ремонт. Поэтому Зеленский с семьей и сопровождением полетели в Ивано-Франковскую область вертолетами ГСЧС и Минобороны.

Ночью с пятницы на субботу он встретился в резиденции с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, чтобы обсудить подготовку к встрече с послами, которая должна пройти в Синегоре в конце декабря.

"В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава ОП и моя семья. В воскресенье я улетел в 7 утра на возложение цветов в Киев... После этого я сел в этот вертолет с Ермаком, еще вещи были, а в вещах – бутерброды... Я полетел в Гуту (населенный пункт, в котором находится госрезиденция, – ред.). В Гуту я прилетел. Моя семья, имею право. И на следующий день я улетел на работу" – сказал президент.

При это Зеленский уточнил, что когда прилетел в Гуту с Ермаком, "цыган и медведей не вызывал".

На уточняющую реплику Ткача, стоит ли понимать, что Ермак "просто" летает с президентом, Зеленский ответил: "Что значит просто? Вы ничего не поняли".

  • 24 ноября появилось расследование Украинской правды, согласно которому Ермак отпраздновал свое 50-летие в госрезиденции "Синегора" в Карпатах. Для транспортировки гостей, согласно информации журналистов, были задействованы вертолеты ГСЧС.
  • Реагируя на публикацию, Ермак написал в Facebook, что "не было никакого 4-дневного празднования", частная или государственная авиация не привлекалась. В том же посте речь шла о том, что в пятницу, 19 ноября, президент работал на Банковой, "а потом отбыл в резиденцию в Гуте". После чего в воскресенье участвовал в мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине Революции Достоинства. При этом Ермак выразил надежду на общение с журналистом-расследователем вживую, чтобы "иметь возможность рассказать свою версию".
  • Сегодня Ермак уклонился от ответа на вопрос, праздновал ли он 21 ноября свой день рождения в Синегоре. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский андрей ермак синегора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 