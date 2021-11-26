"С Ермаком и бутербродами" – Зеленский рассказал, как летал на госдачу на вертолетах ГСЧС

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на прошлых выходных летал на вертолетах ГСЧС и Минобороны в госрезиденцию Синегора в Ивано-Франковской области с семьей и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Зеленский сказал, что "имеет право иногда отдыхать", но президентский вертолет сейчас на ремонте. Об этом он сказал на сегодняшнем пресс-марафоне.

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"Относительно госдачи — мне кажется, я имею на это полное право..." – начал Зеленский отвечать на вопрос журналиста Михаила Ткача о возможном праздновании дня рождения Ермака в Синегоре, о чем ранее журналист снял расследование.

"Я имею право иногда отдыхать. Благодаря вам, для меня нет места в Киеве, где я мог бы отдохнуть. Благодаря вам, никто из моих детей не может быть без охраны, мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам, человек, у которого было 50-летие, отказался праздновать в этот день, потому что... люди скажут, что пока идет официальное возложение цветов (21 ноября была годовщина Революции достоинства, – ред.), кто-то там что-то празднует.. Поэтому я имею возможность ехать туда, куда хочу" – сказал Зеленский, обращаясь к Ткачу.

По словам Зеленского, в пятницу вечером он с семьей полетел "на один день отдохнуть". Однако президентский вертолет был неисправен, "потому что директор Госуправления делами не может выделить деньги" на его ремонт. Поэтому Зеленский с семьей и сопровождением полетели в Ивано-Франковскую область вертолетами ГСЧС и Минобороны.

Ночью с пятницы на субботу он встретился в резиденции с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, чтобы обсудить подготовку к встрече с послами, которая должна пройти в Синегоре в конце декабря.

"В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава ОП и моя семья. В воскресенье я улетел в 7 утра на возложение цветов в Киев... После этого я сел в этот вертолет с Ермаком, еще вещи были, а в вещах – бутерброды... Я полетел в Гуту (населенный пункт, в котором находится госрезиденция, – ред.). В Гуту я прилетел. Моя семья, имею право. И на следующий день я улетел на работу" – сказал президент.

При это Зеленский уточнил, что когда прилетел в Гуту с Ермаком, "цыган и медведей не вызывал".

На уточняющую реплику Ткача, стоит ли понимать, что Ермак "просто" летает с президентом, Зеленский ответил: "Что значит просто? Вы ничего не поняли".

24 ноября появилось расследование Украинской правды, согласно которому Ермак отпраздновал свое 50-летие в госрезиденции "Синегора" в Карпатах. Для транспортировки гостей, согласно информации журналистов, были задействованы вертолеты ГСЧС.

Реагируя на публикацию, Ермак написал в Facebook, что "не было никакого 4-дневного празднования", частная или государственная авиация не привлекалась. В том же посте речь шла о том, что в пятницу, 19 ноября, президент работал на Банковой, "а потом отбыл в резиденцию в Гуте". После чего в воскресенье участвовал в мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине Революции Достоинства. При этом Ермак выразил надежду на общение с журналистом-расследователем вживую, чтобы "иметь возможность рассказать свою версию".

Сегодня Ермак уклонился от ответа на вопрос, праздновал ли он 21 ноября свой день рождения в Синегоре.

Вадим Ребрина

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