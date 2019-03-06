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06.03.2019, 19:03

С этого года девушки смогут учиться в военных лицеях

С этого года девушки смогут учиться в военных лицеях - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кроме того, отменены ограничения по приему женщин на обучение в высшие военные учебные заведения, сообщили в Минобороны

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Министерство обороны разработало проект приказа, согласно которому девушки смогут получать образование в военных (военно-морских) лицеях. Об этом во время брифинга сообщила главный специалист департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Любовь Гуменюк, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Кроме того, отменены ограничения по приему женщин на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений.

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На сегодняшний день женщины в таких учебных заведениях составляют 8%, отметила Гуменюк. Она добавила, что вводится унифицированный подход с учетом гендерной составляющей в программах военных вышей. Такой пилотный проект реализовывается на базе Национального университета им. Ивана Черняховского и Военного института университета им. Тараса Шевченко.

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Теги: минобороны, женщины, военные лицеи
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