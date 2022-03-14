С начала войны Россия выпустила по Украине 395 крылатых ракет – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала открытой войны России против Украины по состоянию на утро 14 марта по территории страны было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

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Залужный также сообщил, что на счету охранников украинского неба уже 77 самолетов и 90 вертолетов противника.

"Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней... Пришедшие к нам с мечом от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не один "призрак"!" – заявил Залужный.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что США выступают против плана Польши по переброске истребителей в Украину через авиабазу США и Германии "в это время".

Члены НАТО выразили обеспокоенность тем, что предоставление истребителей Украине — даже если это будет сделано на двусторонней основе — может быть воспринято Россией как непосредственное участие Альянса в войне.

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Оксана Житнюк

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