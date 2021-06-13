С поездов из Беларуси снимают на видео перемещения украинской военной техники – 61-я ОПЕБ

Из поездов из Беларуси снимают на видео перемещения поездов с вооружением и техникой украинской армии. Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада.

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Как отмечается, видеосъемка осуществляется при помощи установленных в кабинах машинистов поездов веб-камер.

"Согласно полученной информации, в кабинах машинистов беларусских поездов, совершающих перемещение из Республики Беларусь в Украину, установлены веб-камеры, осуществляющие видео-фиксацию перемещения поездов с ВВТ (вооружение и военная техника – ред.) ВСУ по территории Украины. Просим принять во внимание", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. 61 отдельная пехотная егерская бригада – воинское формирование, предназначенное для действий в лесной и болотистой местности. Несет службу в северных районах Украины.

В начале июня диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности открытия авиарейсов в оккупированный Крым. МИД пригрозил ему Гаагой – на пару с Путиным.

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Наталия Медведева

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