Лукашенко уволил своего давнего соратника. Того называют создателем "эскадронов смерти"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана. Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого, приближенный к администрации диктатора.
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Как отмечает belsat.eu, Шейман отвечал за разработку так называемых отрядов "эскадронов смерти", которые по поручению Лукашенко занимались похищениями и убийствами беларуских оппозиционнеров 90-ых годов. В частности, экс-главы Министерства внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центрального избирательного комитета страны Виктора Гончара и лояльного к оппозиции бизнесмена Анатолия Красовского.
"Шейман был генпрокурором, госсекретарем Совета Безопасности, советником и главой администрации Лукашенко, контролировал поставки вооружений в Венесуэлу и проекты в Африке", – пишут журналисты.
По мнению руководителя отдела расследований Белсата Станислава Ивашкевича, Шейман по влиятельности – "чиновник №2 в Беларуси после Лукашенко, и его самый старый соратник".
- В 2019 году экс-офицер Спецотряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал, что по меньшей мере в 1999-2003 годах в стране якобы существовала практика внесудебных убийств местных оппозиционных политиков и критиков власти.
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