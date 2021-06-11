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Лукашенко уволил своего давнего соратника. Того называют создателем "эскадронов смерти"

11.06.2021, 18:18
Лукашенко уволил своего давнего соратника. Того называют создателем
Виктор Шейман (Фото - БелТА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана. Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого, приближенный к администрации диктатора. 

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Как отмечает belsat.eu, Шейман отвечал за разработку так называемых отрядов "эскадронов смерти", которые по поручению Лукашенко занимались похищениями и убийствами беларуских оппозиционнеров 90-ых годов. В частности, экс-главы Министерства внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центрального избирательного комитета страны Виктора Гончара и лояльного к оппозиции бизнесмена Анатолия Красовского.

"Шейман был генпрокурором, госсекретарем Совета Безопасности, советником и главой администрации Лукашенко, контролировал поставки вооружений в Венесуэлу и проекты в Африке", – пишут журналисты.

По мнению руководителя отдела расследований Белсата Станислава Ивашкевича, Шейман по влиятельности – "чиновник №2 в Беларуси после Лукашенко, и его самый старый соратник". 

Читайте также: Европарламент поддержал секторальные санкции против Беларуси и отключение страны от SWIFT 

Станислав Стороженко
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ЕС беларусь александр лукашенко эскадрон смерти виктор шейман юрий захарченко виктор гончар
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