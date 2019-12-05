С послом Казахстана побеседовали о Крыме

Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло, аннексией (Фото: пресс-служба президента Казахстана)

В четверг в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев, которому была донесена позиция Украины на высказывания казахского президента о Крыме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Состоялся обмен мнениями об актуальном состоянии и перспективах двусторонних отношений. С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно незаконной аннексии Крыма Россией.

По результатам встречи обе стороны подтвердили приверженность принципам, зафиксированным в договоре о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 года.

4 декабря президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев заявил в интервью DW, что не считает действия России в Крыму аннексией. "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - рассказал он.

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