Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.06.2019, 23:47

С Россией невозможно вести дела "в привычном режиме" - Штайнмайер

С Россией невозможно вести дела "в привычном режиме" - Штайнмайер - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конфликт на востоке Украины и аннексия украинского полуострова Крым оказывают большое влияние на отношения Европы и России, заявил президент Германии

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в Финляндии в воскресенье, 16 июня, сообщает Deutsche Welle.

"Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались", - добавил он.

По его словам, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", - подчеркнул он.

По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается.

"Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания Медуза Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность", - отметил он.

"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - сказал президент Германии.

Он считает, что Европе следует "в большей степени осознавать" это "в интересах более функционального партнерства".

В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

15 апреля 2018 года Штайнмайер заявлял, что "независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, Донбасс, Крым, диалог, Франк-Вальтер Штайнмайер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 