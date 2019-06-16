С Россией невозможно вести дела "в привычном режиме" - Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в Финляндии в воскресенье, 16 июня, сообщает Deutsche Welle.

"Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались", - добавил он.

По его словам, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", - подчеркнул он.

По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается.

"Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания Медуза Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность", - отметил он.

"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - сказал президент Германии.

Он считает, что Европе следует "в большей степени осознавать" это "в интересах более функционального партнерства".

В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

15 апреля 2018 года Штайнмайер заявлял, что "независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами".