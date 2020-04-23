Саакашвили о планах: Пусть никто не надеется, что буду нападать на Зеленского

Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что спустя какое-то время после возможного назначения в Кабмин он разругается с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в эфире канала Україна 24.

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Политик сообщил, что встречался с Зеленским "недавно", добавив, что тот – "смелый человек", раз предложил ему должность. Негатив относительно планов его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заверил он.

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Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

"Я думаю, тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни. <...> Знаете, сколько интересных парламентариев (в Раде) сидит?" – ответил он на соответствующий вопрос.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.

В июле 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.

В мае 2019-го Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам.

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