Саакашвили сказал, зависит ли Зеленский от Коломойского

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не считает президента Владимира Зеленского зависимым от олигарха Игоря Коломойского. Об этом Саакашвили заявил в интервью Deutsche Welle после возвращения в Украину в среду, 29 мая.

"Олигарх Коломойский ... Не надо его недооценивать. Это очень сильная личность. Это не только просто деньги. Реально очень противоречив, но сильная личность. Но Зеленский тоже очень сильный. Он" selfmade "... Он решит это, это - не олигархический проект" – подчеркнул Саакашвили.

Политической партии Слуга народа Саакашвили прогнозирует победу на досрочных парламентских выборах. "Я думаю, что сейчас Слуга народа заберет большинство этого парламента. У них будет четкое большинство. Я не вижу конкуренции. Останется меньшинство, в которой будет часть просто пророссийского электората", - отметил Саакашвили.

17 мая Коломойский заявил не считает, себя частью окружения Зеленского.

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