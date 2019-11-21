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Садовому вручили подозрение: дело тянется с 2015 года

Садовому вручили подозрение: дело тянется с 2015 года - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)
21.11.2019, 13:17

Львовский градоначальник подозревается в злоупотреблении в властью при заключении инвестиционного договора в 2015 году

Специализированная антикоррупционая прокуратура вручила мэру Львова Андрею Садовому подозрение в злоупотреблении властью при заключении инвестдоговора с компанией CTP, третьим по объемам инвестором в Европе. Об этом он сам рассказал в ролике у себя в Facebook.

По словам Садового, от компании за участок, "где коровы паслись", город получил 54 млн грн. Предполагалось, что там будет построен индустриальный парк, и городу обеспечат 3000 рабочих мест. Но, по словам мэра, прокуратура якобы всячески препятствовала началу строительства.

"Начиная с 2015-го, 2016-го и дальше - блокирование со всех сторон, на уровне государственной власти, генпрокуратуры... За это время компания построила парки в Румынии и в других странах", - говорит Садовый.

  • Львов готов принять участие в конкурсе за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

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Львов сап андрей садовый
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