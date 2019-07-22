Садовый заявил, что уходит с должности главы Самопомощи

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый заявил, что намерен уйти с поста главы партии. Об этом он сказал в эфире 1+1.

Садовый считает, что в будущем для него станет невозможно совмещать работу мэра Львова и должность партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

Садовый добавил, что останется в Самопомощи как член партии. Он не назвал имя возможного претендента себе на замену в качестве лидера политсилы.

Cоциологи опубликовали финальные данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%. Партия Самопомощь получила 0,7% голосов и не проходит в Раду.