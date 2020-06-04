Садовый заявил о "мусорной блокаде" Львова и призвал Раду ее расследовать

Львовский мэр Андрей Садовый призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для расследования "мусорной блокады" города, которая образовалась после трагедии на Грибовичской свалке и ее последующего закрытия. Обращение размещено в Facebook чиновника.
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Мэр Львова пишет, что "мусорная блокада организовывалась и выполнялась по политическим мотивам высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти".
Видео: Громадське Телебачення Львів
Он добавил, что фигуранты дела - бывшие топ-чиновники и "действующие народные депутаты".
"Я лично и все лица, которые были свидетелями обстоятельств, готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы", - подчеркнул Садовый.
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