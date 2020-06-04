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Садовый заявил о "мусорной блокаде" Львова и призвал Раду ее расследовать

Садовый заявил о "мусорной блокаде" Львова и призвал Раду ее расследовать - Фото
Скриншот из видеозаписи DRONARIUM Ukraine
04.06.2020, 10:53

По словам львовского городского головы, с момента пожара и трагедии на мусорном полигоне прошло уже четыре года, "но следствие все еще продолжается"

Львовский мэр Андрей Садовый призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для расследования "мусорной блокады" города, которая образовалась после трагедии на Грибовичской свалке и ее последующего закрытия. Обращение размещено в Facebook чиновника.

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Мэр Львова пишет, что "мусорная блокада организовывалась и выполнялась по политическим мотивам высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти".


Видео: Громадське Телебачення Львів

Он добавил, что фигуранты дела - бывшие топ-чиновники и "действующие народные депутаты".

"Я лично и все лица, которые были свидетелями обстоятельств, готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы", - подчеркнул Садовый.

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Евгений Пилипенко
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