Садовый настаивает, что договоренность с Вакарчуком была

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Самопомощи Андрей Садовый заявил, что лидер Голоса Святослав Вакарчук вчера, 13 июня, предлагал ему обсудить "тему непротивостояния по мажоритарным округам". Так он у себя в Facebook ответил на заявление Голоса о том, что информация о неких договоренностях Голоса с партией Самопомощь не соответствует действительности.

"Вчера после эфира программы "Право на власть" мне позвонил Святослав Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом. Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать крайней мере мажоритарщиков", - написал он.

Садовый добавил, что активисты обеих партий "уже кое-где начали действовать совместно, например, в Киеве".

Ранее сегодня Голос опубликовал следующее: "Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности".

До этого Садовый заявлял, что договорился с Вакарчуком о встрече, чтобы согласовать общих кандидатов в Верховную Раду на мажоритарных округах.