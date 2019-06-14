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14.06.2019, 18:20

Садовый настаивает, что договоренность с Вакарчуком была

Садовый настаивает, что договоренность с Вакарчуком была - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам лидера Самопомощи, Вакарчук предложил ему обсудить "тему непротивостояния по мажоритарным округам"

Лидер Самопомощи Андрей Садовый заявил, что лидер Голоса Святослав Вакарчук вчера, 13 июня, предлагал ему обсудить "тему непротивостояния по мажоритарным округам". Так он у себя в Facebook ответил на заявление Голоса о том, что информация о неких договоренностях Голоса с партией Самопомощь не соответствует действительности.

"Вчера после эфира программы "Право на власть" мне позвонил Святослав Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом. Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать крайней мере мажоритарщиков", - написал он.

Садовый добавил, что активисты обеих партий "уже кое-где начали действовать совместно, например, в Киеве".

Ранее сегодня Голос опубликовал следующее: "Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности".

До этого Садовый заявлял, что договорился с Вакарчуком о встрече, чтобы согласовать общих кандидатов в Верховную Раду на мажоритарных округах.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, андрей садовый, Святослав Вакарчук, самопомощь
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