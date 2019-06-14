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14.06.2019, 16:18

У Вакарчука опровергают договоренности с Садовым

У Вакарчука опровергают договоренности с Садовым - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее Садовый заявил, что договорился с Вакарчуком о встрече, чтобы согласовать общих кандидатов в Верховную Раду на мажоритарных округах

В партии Святослава Вакарчука Голос заявили, что информация о неких договоренностях Голоса с партией Самопомощь не соответствует действительности. Об этом говорится в Twitter Голоса.

"Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В партии отметили, что "политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое".

Ранее Садовый заявил, что договорился с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком о встрече, чтобы согласовать общих кандидатов в Верховную Раду на мажоритарных округах.

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Теги: голос, андрей садовый, Святослав Вакарчук, самопомощь
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