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14.06.2019, 14:03

Садовый: Договорились с Вакарчуком согласовать общих кандидатов

Садовый: Договорились с Вакарчуком согласовать общих кандидатов - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Самопомощи не видит смысла конкурировать, когда в оппонентах - "местные феодалы"

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что договорился с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком о встрече, чтобы согласовать общих кандидатов в Верховную Раду на мажоритарных округах. Об этом он написал в Twitter

"Конкурировать между собой, когда в оппонентах -  местные феодалы, как Дубневич на Львовщине или Деркач на Сумщине - нет смысла", - считает Садовый.

Он написал, что они с Вакарчуком договорились встретиться "в ближайшие дни".

Ранее Садовый уже призывал лидера Голоса, а также лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко поддержать Самопомощь на выборах. Также он представил первую пятерку списком своей политсилы.

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Теги: выборы, голос, андрей садовый, Святослав Вакарчук, самопомощь
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