Садовый может снять свою кандидатуру в пользу Вакарчука

Андрей Садовый (фото - LIGA.net)

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Музыкант Святослав Вакарчук и лидер Самопомощи Андрей Садовый договариваются о совместном участии в президентских выборах. Гриценко не рассматривают

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Союз Анатолия Гриценко с Самопомощью не состоится до президентских выборов. Об этом сообщили собеседники, знакомые с политическими планами львовского мэра, в статье LIGA.net Концерт состоится. Как и с кем Вакарчук пойдет на выборы.

Самые понятные друг другу собеседники в демократическом лагере – это Андрей Садовый и Святослав Вакарчук. В Самопомощи поддерживают общение с музыкантом, но до конца не понимают, как договориться, если фронтмен Океана Эльзы все-таки зарегистрируется кандидатом.

Андрей Садовый объявил о баллотировании и начал кампанию с первых билбордов и выступлений на встречах Urban talks по всей Украине.

Кроме того, Вакарчук и Садовый обсуждают между собой два сценария совместного похода на президентские выборы. В первом - Садовый идет в президенты, а Вакарчук поддерживает его публично. Второй - Вакарчук баллотируется в президенты, а мэр Львова снимает кандидатуру в его пользу.

В Самопомощи оба сценария не отбрасывают, а у Вакарчука любые союзы называют слухами.

"Не имеет смысла комментировать слухи", - сообщили в пресс-службе музыканта.



Напомним, мэр Львова заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, а Святослав Вакарчук не дал однозначный ответ на этот вопрос.