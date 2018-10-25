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25.10.2018, 09:21

Садовый может снять свою кандидатуру в пользу Вакарчука

Садовый может снять свою кандидатуру в пользу Вакарчука - Фото
Андрей Садовый (фото - LIGA.net)

Музыкант Святослав Вакарчук и лидер Самопомощи Андрей Садовый договариваются о совместном участии в президентских выборах. Гриценко не рассматривают

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Союз Анатолия Гриценко с Самопомощью не состоится до президентских выборов. Об этом сообщили собеседники, знакомые с политическими планами львовского мэра, в статье LIGA.net Концерт состоится. Как и с кем Вакарчук пойдет на выборы.

Самые понятные друг другу собеседники в демократическом лагере – это Андрей Садовый и Святослав Вакарчук. В Самопомощи поддерживают общение с музыкантом, но до конца не понимают, как договориться, если фронтмен Океана Эльзы все-таки зарегистрируется кандидатом. 

Андрей Садовый объявил о баллотировании и начал кампанию с первых билбордов и выступлений на встречах Urban talks по всей Украине.

Кроме того, Вакарчук и Садовый обсуждают между собой два сценария совместного похода на президентские выборы. В первом - Садовый идет в президенты, а Вакарчук поддерживает его публично. Второй - Вакарчук баллотируется в президенты, а мэр Львова снимает кандидатуру в его пользу.

В Самопомощи оба сценария не отбрасывают, а у Вакарчука любые союзы называют слухами. 

"Не имеет смысла комментировать слухи", - сообщили в пресс-службе музыканта.

Напомним, мэр Львова заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, а Святослав Вакарчук не дал однозначный ответ на этот вопрос.

 

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Теги: президентские выборы, избирательная кампания, политика, выборы-2019
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