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Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве, а не Брюсселе

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 20:06
Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве, а не Брюсселе - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Следующий саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля не в Брюсселе, как сообщалось в декабре, а в Киеве. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Предыдущий 23-й саммит Украина – ЕС состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Хотя по Соглашению об ассоциации он должен проводиться ежегодно, в 2022 году его не созывали. По очередности он должен был состояться в Брюсселе.

Следующий саммит будет первым, в котором Украина примет участие в статусе кандидата на вступление в ЕС.

  • 22 декабря спикер председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что саммит Украина – ЕС на высшем уровне состоится 3 февраля. Владимиру Зеленскому, который тогда как раз поехал в Вашингтон, отправили приглашение посетить Брюссель.
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский саммит украина-ес
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