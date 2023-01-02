Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве, а не Брюсселе
02.01.2023, 20:06
Фото: пресс-служба Офиса президента
Следующий саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля не в Брюсселе, как сообщалось в декабре, а в Киеве. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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Предыдущий 23-й саммит Украина – ЕС состоялся в октябре 2021 года в Киеве.
Хотя по Соглашению об ассоциации он должен проводиться ежегодно, в 2022 году его не созывали. По очередности он должен был состояться в Брюсселе.
Следующий саммит будет первым, в котором Украина примет участие в статусе кандидата на вступление в ЕС.
- 22 декабря спикер председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что саммит Украина – ЕС на высшем уровне состоится 3 февраля. Владимиру Зеленскому, который тогда как раз поехал в Вашингтон, отправили приглашение посетить Брюссель.
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