Саммит ЕС-Украина назначен на 3 февраля, Зеленского пригласили посетить Брюссель – Reuters

3 февраля 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут саммит с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС, пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

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"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", — сказал Лейтс.

Пресс-секретарь уточнил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит.

По информации официальных лиц, тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессии России.

Как ожидается, Мишель и фон дер Ляйен проанализируют путь Украины к членству в блоке.

21 декабря Зеленский приехал в США, он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе.

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Наталія Медведєва

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