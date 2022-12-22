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Саммит ЕС-Украина назначен на 3 февраля, Зеленского пригласили посетить Брюссель – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 12:52
Саммит ЕС-Украина назначен на 3 февраля, Зеленского пригласили посетить Брюссель – Reuters - Фото
Выступление Зеленского в Конгрессе США (Фото - скриншот из трансляции)

3 февраля 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут саммит с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС, пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

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"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", — сказал Лейтс.

Пресс-секретарь уточнил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит.

По информации официальных лиц, тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессии России.

Как ожидается, Мишель и фон дер Ляйен проанализируют путь Украины к членству в блоке.

Читайте также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский евросоюз урсула фон дер ляйен саммит украина-ес Шарль Мишель
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