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Санду приехала в Киев. Посетит Ирпень, Бучу, Бородянку и встретится с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 11:42
Санду приехала в Киев. Посетит Ирпень, Бучу, Бородянку и встретится с Зеленским - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду. Об этом сообщает ее пресс-служба.

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Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

Также она встретится со своим коллегой – президентом Владимиром Зеленским.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский киев буча ирпень майя санду бородянка
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