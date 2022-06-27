Санду приехала в Киев. Посетит Ирпень, Бучу, Бородянку и встретится с Зеленским
27.06.2022, 11:42
Майя Санду (фото - ЕРА)
В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду. Об этом сообщает ее пресс-служба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.
Также она встретится со своим коллегой – президентом Владимиром Зеленским.
- 22 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС.
- После этого спикер парламента Молдовы заявил: его страна присоединятся к санкциям против РФ, ведь статус кандидата в ЕС обязывает.
Читайте также: Макрон: Подтверждение европерспективы Украины и Молдовы — сильный сигнал России
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии