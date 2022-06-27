Санду приехала в Киев. Посетит Ирпень, Бучу, Бородянку и встретится с Зеленским

В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду. Об этом сообщает ее пресс-служба.

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Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

Также она встретится со своим коллегой – президентом Владимиром Зеленским.

22 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

После этого спикер парламента Молдовы заявил: его страна присоединятся к санкциям против РФ, ведь статус кандидата в ЕС обязывает.

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Марк Сировой

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