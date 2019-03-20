Санкции надо продолжать: экс-посол о путях деоккупации Крыма

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Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор назвал шаги для ускорения деоккупации Крыма. Об этом сообщает Укринформ.

"Что же касается политических перспектив для возвращения Крыма, вице-президент Института мира США отметил, что подобный прецедент уже имел место, когда США и Запад не признавали аннексии Советским Союзом стран Балтии. Время прошло, и все вернулось на свои места – сейчас эти страны являются членами НАТО и Европейского союза", - напомнил Тейлор и сказал, что сейчас нужно действовать так же и последовательно продолжать политику непризнания российской аннексии Крыма.

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Экс-посол подчеркнул, что введенные США и другими странами Запада санкции хоть и не прекратили агрессии РФ, но создали проблемы приближенным к Путину людям, а также повлияли на российскую экономику.

"Международное сообщество должно сохранять вопрос Крыма в списке приоритетов своей политической повестки дня. Крым важен не только для людей, проживавших и проживающих на полуострове, Крым важен для другой части Украины, а также для международного сообщества", - отметил Тейлор.

15 марта США объявили о расширении санкций против России. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.