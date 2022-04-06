Санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений – Зеленский

Новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 5 апреля.

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"Готовим новый пакет мощных санкций против России за все, что она наделала против наших людей", – сказал глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что в том, что касается санкций, сейчас принципиальный момент, прежде всего для западных лидеров.

"И это касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что от того, какие санкции будут введены против России сейчас, будет зависеть и политическая судьба европейских лидеров.

"Если после этого российские банки смогут еще функционировать, как обычно... Если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, как обычно... Если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, как обычно... То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный", – заявил президент.

5 апреля Европейский Союз сообщил о пятом пакете санкций против РФ в ответ на военные преступления России в Украине. В него вошло угольное эмбарго и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками, в числе которых ВТБ Банк.

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Наталия Медведева

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