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Санкции СНБО против Медведчука и Марченко основаны на расследовании СБУ – Баканов

19.02.2021, 20:11
Санкции СНБО против Медведчука и Марченко основаны на расследовании СБУ – Баканов - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Решение СНБО о введении санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко основывается, в частности, и на материалах Службы безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставок угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат – основание для сообщения подозрения представителям компании", – сказал Баканов.

Также СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции против владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты Россию, и дополнить санкционный список еще пятью компаниями.

По словам Баканова, после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, они пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц, сказал глава СБУ.

Кроме того Баганов сказал, что проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

  • На сегодняшнем заседании СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых Медведчук и Марченко. Причина – финансирование терроризма.
  •  ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщило, что санкции против Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк введены из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе. 
Вадим Ребрина
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