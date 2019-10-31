САП назвала пожелания по мере пресечения Дубневичу

Cпециализированная антикоррупционная прокуратура назвала свои пожелания по поводу меры пресечения для народного депутата из группы За будущее Ярослава Дубневича. Об этом сообщается в Facebook САП.
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Дубневичу состоится 1 ноября в Высшем антикоррупционном суде в 13:00.
Прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
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