Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 16:44

САП: Не все подозрения по Укроборонпрому будут согласованы

САП: Не все подозрения по Укроборонпрому будут согласованы - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Холодницкий отметил, что в САП заслушали информацию по всем производствам в связи с Укроборонпромом

Реклама
Реклама

САП не согласует подозрения НАБУ по делу о возможных хищениях в Укроборонпроме, если они не будут подкреплены доказательствами. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не позволим на фоне общественного возмущения и желания показать себя героями написать гнилые подозрения и делать из этого шоу. Будут согласованы только те подозрения, которые будут подкреплены доказательствами", - заявил глава САП.

Реклама

Он отметил, что в САП заслушали информацию по всем производствам в связи с Укроборонпромом. "Состояние плачевное, это нужно признать. Производства годами в стадии гнилого забвения. Но прокуроры дали указания, осуществляют процессуальное руководство. Будем ждать выполнения указаний и результатов", - пояснил Холодницкий.

Отвечая на вопрос, может ли мешать расследованию то, что НАБУ не отстранило от работы сотрудников, которые могли тормозить расследование раньше, он сказал: "Думаю, может. Как могут расследовать дело те, чье рыльце в пушку в тех же производствах".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистов Bihus.Info о коррупции в госконцерне Укроборонпром. В ГБР изучают, получали ли взятки сотрудники ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ за то, что не проводили расследования о коррупции в оборонной сфере и не привлекали к ответственности причастных лиц.

Читайте также: Хищения в оборонке. НАБУ объяснило, кого касаются 87 страниц дела

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, укроборонпром, назар холодницкий, набу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 