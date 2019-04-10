САП: Не все подозрения по Укроборонпрому будут согласованы

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

САП не согласует подозрения НАБУ по делу о возможных хищениях в Укроборонпроме, если они не будут подкреплены доказательствами. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не позволим на фоне общественного возмущения и желания показать себя героями написать гнилые подозрения и делать из этого шоу. Будут согласованы только те подозрения, которые будут подкреплены доказательствами", - заявил глава САП.

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Он отметил, что в САП заслушали информацию по всем производствам в связи с Укроборонпромом. "Состояние плачевное, это нужно признать. Производства годами в стадии гнилого забвения. Но прокуроры дали указания, осуществляют процессуальное руководство. Будем ждать выполнения указаний и результатов", - пояснил Холодницкий.

Отвечая на вопрос, может ли мешать расследованию то, что НАБУ не отстранило от работы сотрудников, которые могли тормозить расследование раньше, он сказал: "Думаю, может. Как могут расследовать дело те, чье рыльце в пушку в тех же производствах".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистов Bihus.Info о коррупции в госконцерне Укроборонпром. В ГБР изучают, получали ли взятки сотрудники ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ за то, что не проводили расследования о коррупции в оборонной сфере и не привлекали к ответственности причастных лиц.

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