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19.03.2019, 08:59

САП о заявлении НАБУ: агент бюро причастен к хищениям в оборонке

САП о заявлении НАБУ: агент бюро причастен к хищениям в оборонке - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Назара Холодницкого обвиняют НАБУ в том, что бюро пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонном комплексе

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17 марта на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро было опубликовано разъяснение относительно обнародованных 87 страниц дела, переданных от ГПУ в НАБУ. В САП утверждают, что бюро таким образом пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонном комплексе. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Указанная в данном сообщении информация искажает реальное положение настоящего расследования описанных уголовных производств и направлена на отвлечение внимания общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц ООО Оптимумспецдеталь", - заявили в САП.

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У Назара Холодницкого фактически обвинили в НАБУ в том, что "два года прятали указанные материалы от процессуальных прокуроров", "спрятав их в материалах уголовного дела" по возможному присвоению должностными лицами ряда субъектов хозяйствования, в том числе ООО Оптимумспецдеталь, денежных средств ГП Укроборонпром в особо крупных размерах.

"Кроме того, три запроса прокуроров остались без реагирования и на один из них материалы, переданные от ГПУ в НАБУ, так и не были переданы в САП по состоянию на 12:00 18 марта 2019", - заявили в САП. 

В ведомстве отметили, что прокуратура не согласовывала с тайным агентом НАБУ Евгением Шевченко следственных действий, а НАБУ не открыло против него дело из-за взятки, которую ему якобы предлагали для закрытия дел против депутатов Дубневичей.

Также сказано, что в своих разъяснениях бюро не указывает факты общения Шевченко с детективами и другими фигурантами уголовного производства по исключению Оптимумспецдетали из списка подлежащих проверке из-за незаконных операций.

Согласно недавнему расследованию программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", 22-летний сын экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского - Игорь Гладковский, его друг Виталий Жуков и Андрей Рогоза организовали схему, по которой госконцерн Укроборонпром покупал запчасти с 2015 года из РФ через фирмы-прокладки втридорога. Для этого якобы использовалась фирма Оптимумспецдеталь.

Читайте также: Хищения в оборонке. НАБУ объяснило, кого касаются 87 страниц дела

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Теги: укроборонпром, набу, сап, Оптимумспецдеталь
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