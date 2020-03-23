САП открыла уголовное дело против Кабмина Гончарука из-за экспорта масок

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Уголовное производство по факту служебного несоответствия чиновников Кабинета министров открыла Специализированная аникоррупционная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное дело после обнародования информации о том, что 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов обращался к бывшему тогда премьер-министром Алексею Гончаруку с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована для борьбы с распространением коронавируса (COVID-19).

Кабмин фактически проигнорировал обращение и не предпринял этих мер, заявляют в САП.

23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК, внесены в ЕРДР. Расследование поручено следователям ГБР.

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Ранее нардеп из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию документа, согласно которому Данилов, в связи с распространением коронавируса, просит Гончарука отложить возвращение в Украину студентов из Китая, а также ограничить экспорт продукции, которую можно использовать в борьбе с возможной эпидемией. Особое внимание рекомендуется уделить защитным костюмам, маскам, респираторам и так далее.

11 марта п артию защитных медицинских масок выявили ночью на границе с Польшей военнослужащие Львовского погранотряда.

13 марта партия масок и респираторов была обнаружена в аэропорту Борисполь.