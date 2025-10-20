САП планирует набрать 19 новых прокуроров
Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует набрать 19 новых прокуроров. До 22 октября продолжается прием заявок для участия в конкурсе, сообщило ведомство в понедельник.
Конкурс объявлен на замещение должности прокурор отдела в:
→ управлении процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде – 16 должностей;
→ отделе организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения – 2 должности;
→ отделе внутреннего контроля – одна должность.
"Я вижу реальные изменения, потому что у меня есть обвиняемые народные депутаты, и я вижу, что это единственный орган – Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, которого они действительно боятся, и что это их в какой-то степени останавливает в совершении тех или иных антикоррупционных деяний", – рассказала о специфике работы прокурор САП Елена Дроботова.
Кандидаты на должности могут подать документы лично в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б, аудитория 106 или отправить на электронную почту [email protected].
Условия конкурса и перечень документов – по ссылке.
- По состоянию на август 2025 года НАБУ расследовало около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще около 300 – на разных стадиях в судах, где их представляют прокуроры САП.
