САП планирует набрать 19 новых прокуроров

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует набрать 19 новых прокуроров. До 22 октября продолжается прием заявок для участия в конкурсе, сообщило ведомство в понедельник.

Конкурс объявлен на замещение должности прокурор отдела в:



→ управлении процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде – 16 должностей;

→ отделе организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения – 2 должности;

→ отделе внутреннего контроля – одна должность.

"Я вижу реальные изменения, потому что у меня есть обвиняемые народные депутаты, и я вижу, что это единственный орган – Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, которого они действительно боятся, и что это их в какой-то степени останавливает в совершении тех или иных антикоррупционных деяний", – рассказала о специфике работы прокурор САП Елена Дроботова.

Кандидаты на должности могут подать документы лично в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б, аудитория 106 или отправить на электронную почту [email protected].

Условия конкурса и перечень документов – по ссылке.