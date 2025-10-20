САП планує набрати 19 нових прокурорів

Антикорупційна прокуратура проводить конкурс на заміщення майже двох десятків вакансій

Фото: Depositphotos

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує набрати 19 нових прокурорів. До 22 жовтня триває приймання заявок для участі в конкурсі, повідомило відомство в понеділок.

Конкурс оголошено на заміщення посади прокурор відділу в:



→ управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – 16 посад;

→ відділі організаційного, правового й інформаційно-аналітичного забезпечення – 2 посади;

→ відділі внутрішнього контролю – одна посада.

"Я бачу реальні зміни, тому що в мене є обвинувачені народні депутати, і я бачу, що це єдиний орган – Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, якого вони дійсно бояться, і що це їх якоюсь мірою зупиняє у вчиненні тих чи інших антикорупційних діянь", – розповіла про специфіку роботи прокурорка САП Єлена Дроботова.

Кандидати на посади можуть подати документи особисто в робочі дні з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106 або надіслати на електронну пошту [email protected].

Умови конкурсу й перелік документів – за посиланням.