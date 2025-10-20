САП планує набрати 19 нових прокурорів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує набрати 19 нових прокурорів. До 22 жовтня триває приймання заявок для участі в конкурсі, повідомило відомство в понеділок.
Конкурс оголошено на заміщення посади прокурор відділу в:
→ управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – 16 посад;
→ відділі організаційного, правового й інформаційно-аналітичного забезпечення – 2 посади;
→ відділі внутрішнього контролю – одна посада.
"Я бачу реальні зміни, тому що в мене є обвинувачені народні депутати, і я бачу, що це єдиний орган – Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, якого вони дійсно бояться, і що це їх якоюсь мірою зупиняє у вчиненні тих чи інших антикорупційних діянь", – розповіла про специфіку роботи прокурорка САП Єлена Дроботова.
Кандидати на посади можуть подати документи особисто в робочі дні з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106 або надіслати на електронну пошту [email protected].
Умови конкурсу й перелік документів – за посиланням.
- Станом на серпень 2025 року НАБУ розслідувало біля 700 кримінальних проваджень проти топчиновників, ще близько 300 – на різних стадіях у судах, де їх представляють прокурори САП.
