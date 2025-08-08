Очільник САП: На досудовому етапі є близько 700 кримінальних проваджень щодо топчиновників
Анастасія Лісова
Редактор новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
На досудовому етапі перебувають біля 700 кримінальних проваджень проти топчиновників, ще близько 300 – на різних стадіях в судах. Про це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, частина справ на досудовому етапі не має перспективи, але все одно потребує опрацювання.
"Але все одно на них витрачається час для того, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи. І плюс близько уже 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах", – сказав Клименко.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- 4 серпня шість фігурантів справи, зокрема нардеп, отримали підозри за декількома статтями.
- 6 серпня НАБУ повідомило про підозру держсекретарю та топчиновникам. Йдеться про викриту схему привласнення державних коштів у Мінʼюсті.
