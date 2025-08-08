Очільник САП: На досудовому етапі є близько 700 кримінальних проваджень щодо топчиновників

За словами керівника САП, частина справ на досудовому етапі не має перспективи, але все одно потребує опрацювання

Брифінг НАБУ та САП (Фото: кореспондент LIGA.net)

На досудовому етапі перебувають біля 700 кримінальних проваджень проти топчиновників, ще близько 300 – на різних стадіях в судах. Про це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, частина справ на досудовому етапі не має перспективи, але все одно потребує опрацювання.

Читайте також Результати нашої роботи найкраще говорять самі за себе. Відповіді на претензії до НАБУ

"Але все одно на них витрачається час для того, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи. І плюс близько уже 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах", – сказав Клименко.