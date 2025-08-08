Глава САП: На досудебном этапе есть около 700 уголовных производств касаемо топ-чиновников

По словам руководителя САП, часть дел на досудебном этапе не имеет перспективы, но все равно требует проработки

Брифинг НАБУ и САП (Фото: корреспондент LIGA.net)

На досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще приблизительно 300 – на разных стадиях в судах. Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, часть дел на досудебном этапе не имеет перспективы, но все равно требует проработки.

"Но все равно на них тратится время для того, чтобы опровергнуть те доводы, которые приведены в заявлении гражданина. И плюс около уже 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах", – сказал Клименко.