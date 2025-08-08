Глава САП: На досудебном этапе есть около 700 уголовных производств касаемо топ-чиновников
На досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще приблизительно 300 – на разных стадиях в судах. Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, передает корреспондентка LIGA.net.
По его словам, часть дел на досудебном этапе не имеет перспективы, но все равно требует проработки.
"Но все равно на них тратится время для того, чтобы опровергнуть те доводы, которые приведены в заявлении гражданина. И плюс около уже 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах", – сказал Клименко.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- 4 августа шесть фигурантов дела, в частности нардеп, получили подозрения по нескольким статьям.
- 6 августа НАБУ сообщило о подозрении госсекретарю и топ-чиновникам. Речь идет о разоблаченной схеме присвоения государственных средств в Минюсте.
