САП вышла из подчинения Офиса генпрокурора – отныне самостоятельный орган

В САП отметили, что начало самостоятельной деятельности независимой прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП

САП (Фото: Facebook)

Отныне Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая была подразделением Офиса генерального прокурора, начинает работу отдельным юрлицом. Об этом говорится в сообщении САП.

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В САП отметили, что такое решение приняли в соответствии с законом Украины от 8 декабря 2023 года о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления самостоятельности САП.

В частности, в специализированной прокуратуре отметили, что начало деятельности независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или на поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, которые уже слушают в судебных инстанциях.

"Независимость САП – это прежде всего новые возможности на пути борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе", – добавила пресс-служба.