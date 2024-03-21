САП вышла из подчинения Офиса генпрокурора – отныне самостоятельный орган
Отныне Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая была подразделением Офиса генерального прокурора, начинает работу отдельным юрлицом. Об этом говорится в сообщении САП.
В САП отметили, что такое решение приняли в соответствии с законом Украины от 8 декабря 2023 года о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления самостоятельности САП.
В частности, в специализированной прокуратуре отметили, что начало деятельности независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или на поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, которые уже слушают в судебных инстанциях.
"Независимость САП – это прежде всего новые возможности на пути борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе", – добавила пресс-служба.
- 8 декабря 2023 года народные депутаты приняли в целом законопроект об изменениях в законодательство об усилении самостоятельности САП – за него проголосовали 298 парламентариев.
- Этот законопроект отменяет поправки относительно 30-месячного срока расследования дела до вручения подозрения. Теперь до вручения подозрения расследование может продолжаться бессрочно.