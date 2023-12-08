Рада усилила независимость САП, но "поправки Лозового" убраны не все

Верховная Рада приняла закон, который выделят Специализированную антикоррупционную прокуратуру в отдельный орган

Верховная Рада (Фото: ОП)

Верховная Рада приняла в целом закон, который выделят Специализированную антикоррупционную прокуратуру в отдельный орган. Об этом сообщил нардеп фракции Голос Ярослав Железняк.

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Железняк написал, что за принятие закона проголосовали 298 депутатов.

Закон также уточняет процедуру конкурсного отбора прокуроров, руководства прокуратуры и предусматривает новые механизмы дисциплинарного контроля и внешнего аудита САП.

В то же время, как отмечает нардеп Железняк, в законе "лишь очень частично" отменены некоторые нормы по скандальным "правкам Лозового".

Пока речь идет об отмене поправок о сроке, который отводится на расследование до момента вручения подозрения. Ранее закон требовал, чтобы в период действия военного положения срок расследования не превышал 30 месяцев, теперь это ограничение отменено.

Усиление независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры является одним из требований Евросоюза к Украине как к стране-кандидату.

Исправлено: закон принят не "в первом чтении", как было указано при публикации новости, а "в целом".

Ранее сегодня Верховная Рада поддержала увеличение численности детективов Национального антикоррупционного бюро.

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