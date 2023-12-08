Рада посилила незалежність САП, але "поправки Лозового" прибрано не всі

Рада посилила незалежність САП, але "поправки Лозового" прибрано не всівиправлено
Верховна Рада ухвалила у цілому закон, який виділяє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган. Про це повідомив нардеп фракції Голос Ярослав Железняк.
Железняк написав, що за ухвалення закону проголосували 298 депутатів.
Закон також уточнює процедуру конкурсного відбору прокурорів, керівництва прокуратури та передбачає нові механізми дисциплінарного контролю й зовнішнього аудиту САП.
Водночас як зазначає нардеп Железняк, у законі "тільки дуже частково" скасовано деякі норми щодо скандальних "правок Лозового".
Поки йдеться про анулювання поправок про термін, що відводиться на розслідування до моменту вручення підозри. Раніше закон вимагав, щоб у період дії воєнного стану термін розслідування не перевищував 30 місяців, тепер це обмеження скасовано.
Посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є однією з вимог Євросоюзу до України як країни-кандидата.
Виправлено: закон ухвалено не "у першому читанні", як було зазначено при публікації новини, а "у цілому".
- Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала збільшення чисельності детективів Національного антикорупційного бюро.
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