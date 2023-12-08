Рада посилила незалежність САП, але "поправки Лозового" прибрано не всі

Верховна Рада ухвалила закон, який виділяє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган

Верховна Рада (Фото: ОП)

Верховна Рада ухвалила у цілому закон, який виділяє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган. Про це повідомив нардеп фракції Голос Ярослав Железняк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Железняк написав, що за ухвалення закону проголосували 298 депутатів.

Закон також уточнює процедуру конкурсного відбору прокурорів, керівництва прокуратури та передбачає нові механізми дисциплінарного контролю й зовнішнього аудиту САП.

Водночас як зазначає нардеп Железняк, у законі "тільки дуже частково" скасовано деякі норми щодо скандальних "правок Лозового".

Поки йдеться про анулювання поправок про термін, що відводиться на розслідування до моменту вручення підозри. Раніше закон вимагав, щоб у період дії воєнного стану термін розслідування не перевищував 30 місяців, тепер це обмеження скасовано.

Посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є однією з вимог Євросоюзу до України як країни-кандидата.

Виправлено: закон ухвалено не "у першому читанні", як було зазначено при публікації новини, а "у цілому".

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала збільшення чисельності детективів Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: Фон дер Ляєн: Україна виконала вимоги для вступу до ЄС "майже за всіма пунктами"