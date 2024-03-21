САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора – відсьогодні самостійний орган

В САП наголосили, що початок самостійної діяльності незалежної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП

САП (Фото: Facebook)

Відсьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка була підрозділом Офісу генерального прокурора, розпочинає роботу окремою юрособою. Про це йдеться у повідомленні САП.

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У САП зазначили, що таке рішення ухвалили відповідно до закону України від 8 грудня 2023 року про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності САП.

Зокрема, у спеціалізованій прокуратурі наголосили, що початок діяльності незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП, чи на підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухають у судових інстанціях.

"Незалежність САП — це насамперед нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву в суспільстві", — додала пресслужба.