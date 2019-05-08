Савченко хочет в команду Зеленского: назвала министерства

Надежда Савченко (фото - facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Обвиняемая в планировании теракта и госпереворота нардеп Надежда Савченко убеждена, что будет полезна команде избранного президента Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире телеканала 112.Украина.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала Савченко. В то же время она уточнила, что пока с Зеленским не общалась, однако говорила "с его людьми".

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23 апреля Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к Зеленскому.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд.

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы.