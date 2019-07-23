Савченко разожгла костер из своих агиток после фиаско на выборах

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Надежда Савченко после проигрыша на парламентских выборах заявила, что "народ освободил ее от ее совести перед ним", и развела костер из собственных агитматериалов. Об этом она написала в Facebook.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное ощущение", - пишет нардеп.

Она заявила, что в жизни не раз "освобождалась от пут, но на этот раз это чувство - невероятное".

На досрочных парламентских выборах Савченго баллотировалась на 51-м избирательном округе и не смогла переизбраться в Раду. За нее проголосовали восемь человек.

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