Сайт Минобороны РФ до сих пор "лежит": в ГУР отчитались о последствиях кибероперации

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

В результате DDoS-атаки 4 марта украинским киберспециалистам удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ. По данным Главного управления МО, на сегодняшний день Минобороны России до сих пор не может справиться с последствиями кибератаки.

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"По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит", – отчитались в разведке.

Также, по данным ГУР, заблокированными остаются IP-телефония, домены Минобороны РФ, а также серверы, которые обеспечивали электронный документооборот враждебной структуры.

После вчерашней кибератаки украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовалось врагом, а также – массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

В разведке отметили, что анализ полученных данных помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов.

В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ – Иванова Тимура Вадимовича.

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