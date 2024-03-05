Сайт Міноборони РФ досі "лежить": в ГУР відзвітували про наслідки кібероперації
У результаті DDoS-атаки 4 березня українським кіберфахівцям вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. За даними Головного управління МО, станом на сьогодні Міноборони Росії досі не може впоратись із наслідками кібератаки.
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"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить", – відзвітували у розвідці.
Також, за даними ГУР, заблокованими залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури.
- Після вчорашньої кібератаки українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувалося ворогом, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни.
- У розвідці зауважили, що аналіз отриманих даних допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів.
- Зокрема, у розпорядженні військової розвідки України опинилася службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича.
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