Сайт Міноборони РФ досі "лежить": в ГУР відзвітували про наслідки кібероперації

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

У результаті DDoS-атаки 4 березня українським кіберфахівцям вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. За даними Головного управління МО, станом на сьогодні Міноборони Росії досі не може впоратись із наслідками кібератаки.

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"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить", – відзвітували у розвідці.

Також, за даними ГУР, заблокованими залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури.

Після вчорашньої кібератаки українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувалося ворогом, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

У розвідці зауважили, що аналіз отриманих даних допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів.

Зокрема, у розпорядженні військової розвідки України опинилася службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича.

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