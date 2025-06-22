Сборы Гусакова: Правоохранители открыли два уголовных дела по возможному мошенничеству

Назарий Гусаков (Фото: соцсети мужчины)

Правоохранители возбудили два уголовных дела по информации о возможном мошенничестве, связанном с благотворительными сборами Назария Гусакова, львовского активиста, имеющего неизлечимое заболевание СМА. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Информацию о критической потребности Назария Гусакова в лекарствах активно распространяли в соцсетях и медиа, в частности, известные журналисты и лидеры мнений, что способствовало привлечению широкой общественной поддержки и средств", – отмечают в сообщении.

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Правоохранители предварительно установили, что в сборах использовались по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Уголовное производство открыто по двум статьям: мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путем.

Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Полицейские устанавливают круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Гусакова и других людей, вероятно, помогавших ему в незаконных сделках.

Расследование продолжается.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – неизлечимая генетическая заболевание. Людям, имеющим это заболевание, нужно постоянно употреблять дорогостоящие лекарства, чтобы продлевать свою жизнь.

Скандал вокруг Гусакова вспыхнул 17 июня: в частности, журналистка Худецкая в X обвинила мужчину в мошенничестве во время сборов на лечение. Впоследствии мэр Львова Садовой заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат безвозмездно.

Сам мужчина утверждает, что, кроме самого препарата, собирал на сопутствующие расходы по лечению и уходу. Относительно информации о том, что через его криптогаманцы прошла сумма более $5 млн, Гусаков заявил, что помогал другим легализовывать выигрыши по покеру и ставкам, за что получал процент. Сейчас он прекратил сборы.

Министр МВД докладывал президенту Зеленскому об этой ситуации. Глава государства сообщил, что Гусаков оставил Украину почти за неделю до скандала.